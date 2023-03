caro energia

Caro bollette, Giorgetti: ''In arrivo decreto di emergenza con proroga bonus e taglio Iva su gas''

''Allo studio contributo in bolletta per spese riscaldamento delle famiglie'', ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Sul caro bollette il governo sta preparando un decreto di emergenza per far fronte al "perdurare, seppure in misura attenuata, delle emergenze legate al costo dell'energia elettrica e del gas e alla imminente scadenza delle precedenti misure".

Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un question time al Senato. Tra le misure, ha aggiunto il ministro, la proroga per il prossimo trimestre del bonus sociale elettrico e gas per i nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro e la proroga della riduzione al 5% dell'aliquota Iva su gas metano.

