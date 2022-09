Caro energia

Caro bollette, Meloni: ''Serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie''

''Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune'', dice Giorgia Meloni.

30/09/2022

"Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie". Lo afferma, in una nota, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario. Per questo l'auspicio è che nel Consiglio europeo sull'energia di domani, prevalga l'interesse comune e non quello particolare di qualche Stato membro".

Sul piano dell'unità, a livello interno, si sente garantita? "Mi sento garantita", risponde ai cronisti a proposito dell'appello all'unità da lei rivolto a tutte le forze politiche per quanto riguarda la crisi energetica.

In queste ore il presidente di Fdi Giorgia Meloni, riferiscono fonti di Fratelli d'Italia, "è al lavoro per approfondire i dossier più urgenti dell'agenda politica a partire dal caro energia e dalle imminenti scadenze economiche".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Giorgia Meloni

