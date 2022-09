scuola

Caro energia colpisce anche la scuola, Codacons: ''Tra libri e materiale spese fino a 1.300 euro''

La spesa complessiva per ogni studente può arrivare a 1.300 euro, secondo il Codacons.

Il caro energia colpisce anche il settore scolastico, Secondo il Codacons, infatti, con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico salgono i prezzi del corredo a causa dell'emergenza energetica che aggrava i costi di produzione per le imprese del settore. La spesa complessiva per ogni studente, calcolando l'acquisto di libri di testo e materiale tecnico (come compassi, righe e squadre, goniometri, dizionari), può arrivare a 1.300 euro.

