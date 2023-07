Caro voli

Caro voli, Urso: ''Tariffe con picchi del 70% inaccettabili. Con Salvini interverremo a breve''

''Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi del 70%. Con Salvini interverremo a breve'', ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il caro voli ha registrato "picchi inaccettabili". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affermando che "è possibile anche un intervento legislativo, ma il governo lavorerà molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale".

Le tariffe degli aerei "aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi del 70%. Con Matteo Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve".

