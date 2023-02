Caso Cospito

Caso Cospito, Conte: ''La premier scappa davanti alle domande''

''Fra i disastri a ripetizione di questa storia Giorgia Meloni è l'assente ingiustificata. Non pervenuta per l'imbarazzo'', dice Conte.

04/02/2023

"Giorgia Meloni è scappata davanti alle domande dei giornalisti sul caso Delmastro-Donzelli e sulla irresponsabile diffusione di informazioni riservate su mafia e terrorismo, rinviando al futuro una sua presa di posizione". Così Giuseppe Conte, leader del M5S, su Fb si esprime sullo scontro politico in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito.

"Fra i disastri a ripetizione di questa storia Giorgia Meloni è l'assente ingiustificata. Non pervenuta per l’imbarazzo. "Ho perso le parole" è una bellissima canzone di Ligabue, ma non può essere la reazione del Presidente del Consiglio di una nazione come l'Italia".

"Le diamo un suggerimento: dica ai due 'Fratelli d’Italia' Delmastro e Donzelli di dimettersi dal Ministero della Giustizia e dal Copasir. È l’unica soluzione. Va percorsa subito. Il tentativo di scaricare responsabilità politiche su parlamentari di opposizione che hanno visitato detenuti -continua il leader M5S- sta solo aggravando la loro posizione, perché conferma l’utilizzo di informazioni acquisite per ragioni di ufficio per finalità di lotta politica. Ogni giorno che passa senza le loro dimissioni è un disastro in più per il Paese".

