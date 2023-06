Caso Santanchè

Caso Santanchè, Salvini: ''non ci sono fibrillazioni nel governo''

''Mi fido pienamente dei colleghi in Consiglio dei ministri'', ha detto Salvini in riferimento degli attacchi che stanno arrivando a Santanchè dall'opposizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2023 - 09:33:38 Letto 747 volte

Per Matteo Salvini "non ci sono fibrillazioni nel governo" sul caso che ha coinvolto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Il vicepremier lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Retequattro.

Salvini ha aggiunto, anche in riferimento degli attacchi che stanno arrivando a Santanchè dall'opposizione: "Mi fido pienamente dei colleghi in Consiglio dei ministri, e non ho mai gioito delle disgrazie giudiziarie della sinistra".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Salvini

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!