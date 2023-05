CdM Primo Maggio

CdM straordinario 1° Maggio, Meloni ai sindacati: ''Non è mancanza di rispetto''

Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati in vista del Consiglio dei ministri sul decreto Lavoro.

Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati in vista del Consiglio dei ministri sul decreto Lavoro in programma il primo maggio.

"Prenderemo provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali", ha detto il presidente del Consiglio. "Non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante", ha aggiunto il premier, che ha insistito sull'importanza di "un dialogo serio e costruttivo anche sul Pnrr".

"Non e' una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro - ha chiarito il premier -. È un segnale e mi sarei aspettata un 'bravi'. Era un modo per dire 'ci siamo e ci siamo tutti', una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d'accordo". Il Consiglio dei ministri "prenderà provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico".

