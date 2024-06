sindacati

Cisal Sicilia: ''Ministero del Lavoro conferma la nostra forza nel pubblico e nel privato. Regione ed enti si adeguino''

''La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto dalla Regione Siciliana fuga ogni dubbio: la Cisal Ŕ tra le organizzazioni presenti al Cnel e, come tale, va inclusa in tutti gli organismi collegiali'', dicono Giuseppe Badagliacca e Nicol˛ Scaglione di Cisal Sicilia.

26/06/2024

“Cisal è una delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia nel comparto pubblico che in quello privato: un dato ormai acquisito da tempo ma che alcuni enti continuano a ignorare. La risposta del Ministero del Lavoro al quesito posto dalla Regione Siciliana fuga ogni dubbio: Cisal in base al numero di iscritti, alla diffusione territoriale, alla stipula dei contratti e alle deleghe certificate dall’Inps è tra le organizzazioni presenti al Cnel e, come tale, va inclusa in tutti gli organismi collegiali. Abbiamo pertanto inviato una nota alla Regione, alle Prefetture e a tutti gli enti locali dell’Isola invitandoli a integrare gli organismi già esistenti; non consentiremo a nessuno di impedire o limitare la nostra azione sindacale volta a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e segnaleremo il comportamento antisindacale alle autorità competenti”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione di Cisal Sicilia.

