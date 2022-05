Stefania Craxi

Commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi eletta presidente

Con 12 voti a favore, Stefania Craxi è stata eletta presidente della commissione Esteri del Senato.

18/05/2022

Con 12 voti a favore, Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, è stata eletta presidente della commissione Esteri del Senato; l'altro candidato, Ettore Licheri del M5s, è rimasto fermo a 9 voti. La maggioranza parlamentare si è quindi divisa, come era già accaduto durante il vertice dei capigruppo di palazzo Madama, svoltosi martedì sera. Unico astenuto nella votazione, riferiscono fonti di palazzo Madama, è stato Pier Ferdinando Casini.

"Non ho mai fatto una questione di incarichi. Sono onorata di questa scelta della commissione Esteri. La prima cosa che mi sento di dire è che la politica estera di un grande Paese non deve essere un argomento che divide maggioranza e opposizione soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo, quindi lavoreremo insieme", ha commentato Stefania Craxi. "Bisogna immediatamente dare dei segnali chiari: c'è una guerra in corso, bisogna usare la durezza necessaria per condurre a un dialogo, la commissione darà segnali in questo senso".

