Concerti a Palermo

Concerti Radio Italia e Claudio Baglioni a Palermo, Lagalla: ''Bellissima notizia, palermitani hanno voglia di grandi eventi''

''Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico, Palermo ha voglia di grandi eventi'' ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2023 - 13:08:55 Letto 706 volte

«Il ritorno di “Radio Italia Live - il Concerto” al Foro Italico, il prossimo 30 giugno, è una bellissima notizia per la città. Negli ultimi mesi il canale aperto tra l’Amministrazione e Radio Italia ha prodotto proficue interlocuzioni che hanno portato all’organizzazione di questo grande appuntamento musicale a livello nazionale che porterà sul palco del Foro Italico alcuni tra i principali artisti del panorama della musica italiana. Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico, Palermo ha voglia di grandi eventi e anche l’annuncio delle tre date di ottobre al Velodromo, dove si esibirà Claudio Baglioni, testimonia l’impegno che l’Amministrazione sta mettendo in campo per restituire alla città gli importanti spettacoli e artisti che merita, mettendo a disposizione spazi e strutture chiusi per troppi anni agli spettacoli».



Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!