Concerto di Elodie a Palermo

Concerto Capodanno di Elodie a Palermo, Figuccia: ''Mezzo milione di euro senza diretta televisiva è stato un grave errore. Serve maggiore rispetto per i palermitani''

04/01/2024

“Gli abitanti di Palermo sono circa 630 mila, ma a godersi il concerto di Elodie nella notte di Capodanno sono stati appena circa 10 mila nostri concittadini, quelli cioè che sono andati al Politeama per godersi un evento purtroppo riservato a poche persone e che ha fatto registrare pure qualche disservizio tecnico di troppo”. Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare.

“Aver speso poco meno di mezzo milione di euro e non aver neanche previsto la diretta televisiva è stato un grave errore degli uffici, che così hanno privato alla stragrande maggioranza dei palermitani la possibilità di assistere al concerto. Inoltre, come se non bastasse, ci si è messo anche il malfunzionamento degli impianti di amplificazione a complicare la serata e ad innervosire la cantante".

"Insomma, quello che doveva essere un evento da ricordare, ha invece dimostrato un tasso di approssimazione un po’ troppo alto, che adesso deve trasformarsi in monito a fare meglio e usare maggiore attenzione, soprattutto per rispetto ai contribuenti palermitani”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: TGS

