Concerto di Capodanno, Opposizione: Chi pagherà per i danni che la città di Palermo ha subito per via del flop dell'evento?

Interrogazione consiliare depositata stamattina dai consiglieri e dalle consigliere comunali di Oso, Progetto Palermo, Partiti Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto sul concerto di Capodanno, definito flop dall'opposizione.

Pubblicata il: 04/01/2024

“Chi pagherà per i danni che la città di Palermo ha subito per via del flop dell’evento di Capodanno? L’amministrazione ha fatto tutto quanto in suo potere per evitarlo?” È questo il senso dell’interrogazione consiliare depositata stamattina dai consiglieri e dalle consigliere comunali di Oso, Progetto Palermo, Partiti Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.



“È certo che i problemi legati all’evento di Capodanno abbiano arrecato un danno a Palermo, ai suoi cittadini e alle sue cittadine. Dalla mancata diretta tv dell’esibizione di Elodie, alle inefficienze tecniche che hanno compromesso proprio la sua performance, momento centrale dell’evento, le finalità istituzionali dichiarate dalla Giunta cittadina non sono state certamente raggiunte.

Era proprio la fruizione collettiva, esplicitamente enunciata dalla Giunta, uno degli obiettivi dichiarati accettando l’offerta, sottolineandone anche le ricadute negative e il danno di immagine che la mancata organizzazione avrebbe comportato per la città.

L’offerta artistica dell’aggiudicataria dell’evento prevedeva la diretta tv di tutto la notte di Capodanno e riguardava anche la gestione dell’impianto audio e della strumentazione tecnica. Le criticità vanno imputate dunque esclusivamente a loro?”

Questo quanto dichiarato dai consiglieri e le consigliere comunali di opposizione.

“Con questa interrogazione - proseguono - chiediamo, quindi, di sapere, nell’attesa che l’assessore Cannella venga a riferire in aula, se l’amministrazione attiva abbia già accertato a chi attribuire i disservizi, se sia stata già avanzata o sia intenzione della giunta procedere con una richiesta di risarcimento e a quanto ammonta la stima di tale risarcimento, ritenendolo un atto dovuto a tutela della città e del bene comune che oggi risulta danneggiato”.

