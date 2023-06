Concerto Vasco Rossi

Concerto Vasco Rossi a Palermo: Gruppo OSO presenta esposto per danno erariale

Il gruppo OSO ha presentato un esposto alla procura per danno erariale.

"Che alcuni posti dello stadio comunale siano destinati ai consiglieri comunali, che rappresentano i cittadini, è un banale ma non scontato riconoscimento della natura pubblica del bene e i biglietti messi a disposizione all'ultimo minuto, in posti evidentemente avanzati da vendita e inviti gestiti come se si trattasse di casa propria, ha trovato tutti i consiglieri concordi nel non accettare, riconoscendo il poco rispetto per la natura pubblica dello stadio.

Il gruppo OSO, felice per l'importanza del concerto, non ha condiviso nulla della tutela del bene comune nella gestione di questo evento e per questo ha presentato un esposto alla procura per danno erariale, a cui oggi, con la storia dei biglietti, si aggiunge la beffa.

Ogni cittadino palermitano si è sentito offeso dai commenti nazionali e internazionali sul nostro stadio che hanno seguito la partita della nazionale della primavera scorsa, così come l'esclusione dalla candidatura per gli europei del 2032.

L'origine di questi mali sta proprio nella cattiva gestione della natura pubblica del bene: vanno bene gli eventi promossi da privati e che portano a questi il doveroso guadagno, ma non a discapito del comune e della città tutta!" Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali del gruppo OSO Giulia Argiroffi e Ugo Forello.

