Concessioni per i balneari, Governo proroga la delega della riforma

Il Governo ha deciso di prorogare (di tre o quattro mesi) l'esercizio della delega sulle concessioni.

Sulle concessioni per i balneari, in scadenza il 31 dicembre 2023, è stata decisa una proroga della delega al governo per la riforma del settore.

Nell'incontro di maggioranza con il ministro Raffaele Fitto, si legge in una nota, "si è convenuto di istituire un tavolo interministeriale, nonché di aprire un immediato confronto con le categorie e le istituzioni interessate". Si è deciso quindi di prorogare (di tre o quattro mesi) l'esercizio della delega sulle concessioni. Delega prevista dal ddl Concorrenza (approvato dal precedente governo) e da esercitare attraverso decreti attuativi attualmente entro febbraio.

Un'ulteriore proroga delle attuali concessioni balneari non sarebbe accettata dalla Commissione europea, che ha già messo sotto infrazione l'Italia per il mancato rispetto della direttiva Bolkenstein nella liberalizzazione del settore.

