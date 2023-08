Confronto Meloni-Opposizione

Confronto Meloni-Opposizione, Schlein: ''Disponibili, ma non sia una sceneggiata agostana''

''Ci aspettiamo risposte concrete anche sui ristori per l'alluvione e sulle mancate dimissioni di De Angelis'', ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"All'incontro di venerdì parteciperemo con spirito costruttivo ma senza dimenticare che la premier ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Vediamo se il governo è disponibile ad aumentare per Dl i salari anche di quei 3 milioni e mezzo di lavoratori e non soltanto dei mangager del Ponte sulle stretto". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, sull'incontro dell'11 con Giorgia Meloni a P.Chigi sul salario minimo.

"Siamo disponibili al confronto, ma non sia una sceneggiata agostana". "Ci aspettiamo risposte concrete anche sui ristori per l'alluvione e sulle mancate dimissioni di De Angelis".

