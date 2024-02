mozione Famiglie omogenitoriali

Coppie omogenitoriali, Milazzo: ''Consiglio comunale si occupi di ciò che serve a Palermo''

''Riteniamo improduttivo impegnare il consiglio comunale su questioni non di sua competenza, essendo sul tema tutto demandato al legislatore nazionale'', dichiara il consigliere Giuseppe Milazzo.

"Apprendiamo con stupore da un post del capogruppo di Forza Italia di un fantomatico accordo per la trattazione in consiglio comunale della mozione sulla trascrizione di figli di coppie omogenitoriali. Cogliamo l’occasione per ribadire come non vi sia alcun consenso da parte di FDI alla trattazione della mozione in questione per un duplice ordine di motivi. In primo luogo riteniamo improduttivo impegnare il consiglio comunale su questioni non di sua competenza, essendo sul tema tutto demandato al legislatore nazionale.

Inoltre, siamo convinti che il consiglio debba occuparsi di ciò che serve alla città, ad esempio il programma per risollevare Palermo, sottoposto al voto dei cittadini ed accolto dalla maggioranza di loro.

Invitiamo dunque il Presidente Tantillo a mettere il consiglio nelle condizioni di lavorare a ciò per cui è stato votato, cioè il bene e l’esclusivo interesse della città, invece di piegare i lavori del consiglio alla necessità di risolvere beghe interne al suo partito.

Precisiamo che vista la richesta pervenuta al Presidente del Consiglio comunale di far discutere i consiglieri del tema la nostra proposta è stata creare un confronto nella commissione di merito tenendo conto delle ultime sentenza e della totale indisponibilità ad approvare attraverso questa mozione che produrrebbe effetti non solo non condivisibili da parte di Fratelli D'italia ma soprattutto non attuabili e percorribili da un punto di vista normativo". Lo dichiara il consigliere Giuseppe Milazzo.

