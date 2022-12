Coronavirus

Covid, Schillaci: ''No preoccupazioni, non ci saranno restrizioni. Passeggeri cinesi positivi in quarantena''

Il ministro Schillaci, ha annunciato che i passeggeri arrivati dalla Cina e risultati positivi al Covid ''andranno in quarantena''.

Pubblicata il: 29/12/2022

"Assolutamente in questo momento non c'è nessun tipo di preoccupazione, se poi ci dovesse essere qualche problema interverremo tempestivamente per assicurare la salute pubblica". Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci al termine del cdm a chi gli chiedeva se si stessero valutando ulteriori restrizioni.

"Abbiamo fatto un'ordinanza del Ministero per far sì che ci sia l'obbligatorietà dei tamponi per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Quelli positivi verranno posti in quarantena".

"Adesso lavoriamo con le Regioni per questo", ha spiegato al termine del Consiglio dei ministri ricordando di aver "mandato una lettera al commissario europeo alla Salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento e che sarebbe molto utile avere un raccordo a livello europeo e avere simili iniziative su tutto il territorio europeo".

