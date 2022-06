Variante Omicron

Covid-19, con variante Omicron 5 impennata di contagi: +51% in una settimana

Secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 219.234, +51,89% rispetto ai 144.333 della settimana 6-12 giugno.

Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi: rispetto ai sette giorni precedenti i casi nuovi sono stati quasi 75mila in più (+51,89%). Dall'analisi dei bollettini quotidiani del ministero della Salute emerge però come stiano calando i decessi: la passata settimana i morti totali sono stati 330, -27,15% sui 453 del 6-12 giugno e meno della metà di un mese fa (708 vittime nel periodo 16-22 maggio).

L'impennata conferma l'ormai forte circolazione anche in Italia dell`ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti. Sono stati in totale 219.234, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +51,89% rispetto ai 144.333 della settimana 6-12 giugno, che a sua volta aveva segnato un +26,14% sui 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

