Covid-19, Report Iss: sale l'incidenza dei casi a 325, indice Rt a 1

In una settimana raggiunge quota 325 ogni 100mila abitanti da 215 registrata nel monitoraggio della scorsa.

Balzo dell'incidenza del casi di Covid in Italia, che in una settimana raggiunge quota 325 ogni 100mila abitanti da 215 registrata nel monitoraggio della scorsa. In salita anche l'indice di trasmissibilità Rt che passa da 0,91 a 1. E' quanto riferisce il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità.

TGCOM24

Depositphotos

