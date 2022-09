Coronavirus

Covid-19: stop mascherine sui mezzi, ancora un mese per le strutture sanitarie

Stop all'uso obbligatorio di mascherine sui mezzi di trasporto e proroga di un mese negli ospedali e nelle Rsa.

Pubblicata il: 29/09/2022

Stop all'uso obbligatorio di mascherine sui mezzi di trasporto e proroga di un mese negli ospedali e nelle Rsa. È questa la decisione del governo in merito alle nuove misure anti-Covid, che entreranno in vigore dall'1 ottobre.

Il ministro della Salute Roberto Speranza nelle prossime ore firmerà il decreto con cui prolungherà ancora per un mese l'obbligo di utilizzare le mascherine per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitatie e Rsa, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

