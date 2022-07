Crisi di Governo

Crisi di Governo, Meloni: ''Parlamento delegittimato e impaurito. Decidano gli italiani, elezioni subito''

La leader di Fratelli d'Italia: ''Draghi arriva in Parlamento e pretende pieni poteri, al voto''.

Pubblicata il: 20/07/2022

"Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani". Lo scrive Giorgia Meloni sui social dopo le comunicazioni del premier in Senato sulla crisi di governo.

"Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd. Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali - prosegue - Fratelli d’Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito".

Con le #dimissioni di #Draghi per @FratellidItalia questa legislatura è finita. Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare. #ElezioniSubito pic.twitter.com/GuGki6bseu — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 14, 2022

