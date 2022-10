crisi energetica

Crisi energetica, Meloni: ''Lettera von der Leyen è un passo in avanti''

Nella missiva von der Leyen chiede ''di intraprendere azioni che possano smorzare il prezzo che paghiamo per le nostre importazioni di gas''.

"La lettera del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai capi di Stato e di governo Ue è un passo in avanti per far fronte alla crisi energetica". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Una sfida europea che come tale deve essere affrontata e che deve vedere gli sforzi di tutti per aiutare famiglie e imprese", ricorda.

Nella missiva von der Leyen chiede "di intraprendere azioni che possano smorzare il prezzo che paghiamo per le nostre importazioni di gas".

La lettera del presidente della Commissione europea @vonderleyen ai capi di Stato e di Governo Ue è un passo in avanti per far fronte alla crisi energetica. Una sfida europea che come tale deve essere affrontata e che deve vedere gli sforzi di tutti per aiutare famiglie e imprese — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 5, 2022

