Decreto Autonomia

Decreto Autonomia, Meloni: ''Avviamo un percorso per superare i divari''

''Un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori'', dice la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2023 - 00:19:57 Letto 748 volte

"Il governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d'Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi". E' il commento del premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del ddl sull'Autonomia differenziata in Cdm.

"La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Governo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!