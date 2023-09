Consiglio dei Ministri

Decreto criminalità minorile, oggi il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per oggi, giovedì 7 settembre 2023.

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per oggi, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 12.30 a Palazzo Chigi. Si discutera anche di "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile".

Saranno misure stringenti che rivedranno in alcuni casi articoli del codice penale offrendo anche maggior tutela alle vittime dei reati telematici, proprio nel giorno in cui la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge bipartisan sul contrasto al bullismo e cyberbullismo. Sarà inoltre inserita la norma che prevede la stretta sull'accesso ai siti porno da parte dei minori.

"Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà", proseguono le stesse fonti, "a partire dalla Legge di Bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani".

Il governo mette a punto un piano da 30 milioni di euro, dalle scuole allo sport, affidandolo ad un commissario straordinario. Ma il nodo principale del provvedimento è quello che riguarda la lotta alla criminalità minorile. Si estende così anche ai quattordicenni l'avviso orale del Questore che, nel caso in cui il giovane risulti condannato - anche non in via definitiva - può vietare l'utilizzo di social, web e telefoni cellulari. La sorveglianza del giovane è, ovviamente, affidata ai genitori o a chi comunque è esercente della responsabilità genitoriale che rischiano una multa da 200 a 1.000 euro a meno che non provino "di non aver potuto impedire il fatto".

