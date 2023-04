Incontro Meloni-Sindacati

Decreto lavoro, oggi l'incontro con i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl

In serata il faccia a faccia tra la premier e Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2023 - 11:15:39 Letto 707 volte

Decreto lavoro pronto al varo. Il provvedimento è atteso domani in Cdm e per questa sera la premier Giorgia Meloni incontrerà alle 19 i sindacati per illustrarne i contenuti. Ma l'atmosfera della vigilia non sembra certo delle più distese.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!