Decreto Nato, Cdm approva la proroga l'invio delle armi all'Ucraina fino al 31 dicembre 2023

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2022 - 00:02:00 Letto 656 volte

Mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari saranno forniti all'Ucraina, per combattere l'invasione russa, anche in tutto il 2023. Dopo il via libera della Camera, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Nato, per prorogare "fino al 31 dicembre 2023" e "previo atto di indirizzo delle Camere", il provvedimento già introdotto dopo l'inizio della guerra dal governo Draghi (e che era in scadenza a fine 2022).

