Def bocciato per le assenze della maggioranza, Meloni: ''Brutto scivolone ma sarà approvato, non è segnale politico''

Alla votazione erano assenti 25 deputati della maggioranza. Secondo il premier Meloni, ''si è fatta una brutta figura, è stato però un eccesso di sicurezza, penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità''.

Via libera dall'Aula del Senato alla risoluzione sul Documento di economia e finanza proposta dai gruppo di maggioranza (FdI, FI, Lega, Civici). 110 voti a favore, 59 contrari e 4 astenuti. Approvata con 115 sì, 29 no e 29 astenuti anche la risoluzione sullo scostamento di bilancio per la quale era richiesto il voto a maggioranza assoluta dei componenti.

La risoluzione sullo scostamento è stata invece bocciata alla Camera: non passa per 6 voti. Alla lettura del risultato applausi delle opposizioni.

"È stato un brutto scivolone ma non un segnale politico". Così Giorgia Meloni a proposito di quanto accaduto alla Camera sul Def. "Si è fatta una brutta figura, è stato però un eccesso di sicurezza, penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità", ha detto ancora il premier.

"Ognuno ha la propria responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l'attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico".

"Il Def verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, manterremo il nostro impegno" compreso il Cdm del primo maggio che "per me, per ora è confermato", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

"Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo un segnalo sul mondo del lavoro. Abbiamo convocato anche i sindacati per domenica sera, mi dispiace ma questi erano i tempi. Tutto è organizzato ma confido di potermela cavare".

