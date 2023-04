Def 2023

Def, Meloni conferma il CdM straordinario del 1° maggio

''Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo un segnale sul mondo del lavoro'', ha sottolineato il presidente Giorgia Meloni.

"Il Def verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore manterremo il nostro impegno compreso il Cdm del Primo maggio che per me è confermato". Così il presidente Giorgia Meloni in una conversazione informale con i cronisti nel suo hotel a Londra commenta la bocciatura del Def alla Camera.

"Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo un segnale sul mondo del lavoro. Abbiamo convocato anche i sindacati per domenica sera, mi dispiace ma questi erano i tempi. Tutto è organizzato ma confido di potermela cavare", ha aggiunto.

