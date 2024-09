Diploma alla memoria

Diploma alla memoria dopo quarant'anni per le studentesse Sabrina e Loredana La Malfa, vittime della strada

Neanche il tempo cancella il ricordo delle due sorelle Loredana e Sabrina La Malfa vittime della strada, che frequentavano il liceo classico Statale Vittorio Emanuele II nel lontano 1984. Una storia tragica che racchiude però tanto amore, come quella dei compagni, che per non dimenticare hanno costituito un “Comitato ex alunni della sezione D del liceo classico Vittorio Emanuele II”.

Ed ora, dopo quarant’anni arriva anche in occasione dell’anniversario della loro scomparsa, il “Diploma alla memoria” rilasciato direttamente dal Ministero dell’Istruzione, su richiesta di coloro che nel 1984 erano solo dei ragazzi, ma che di quella tragedia hanno vissuto la sofferenza e il dolore.

“Un dolore che non siamo riusciti a dimenticare – spiega Gabriella Ferla, componente del Comitato ex alunni. – Un giorno, durante la terribile esperienza Covid nel 2020, uno dei nostri compagni, Piero Mandalà, ha avuto la bella idea di riunire tutta la classe ex sezione D, in occasione dei 35 anni dal diploma e con grande gioia ci siamo rivisti dopo tanto tempo. Abbiamo rivissuto insieme i tempi belli e spensierati della scuola, ma anche quel giorno funesto del 14 settembre 1984, un venerdì come tanti. Di mattina eravamo tutti a scuola, ma il pomeriggio Loredana e Sabrina, di 16 e 17 anni, avevano deciso di uscire in motorino per delle commissioni e per acquistare dei libri, ma non hanno fatto più ritorno a casa. Un tir le aveva travolte proprio alla curva della Cala. La corsa in ospedale e la speranza che Loredana potesse sopravvivere dopo la morte sul colpo della sorella, ci dava la forza di credere in un miracolo. Nulla si seppe mai dei due motorini, uno bianco e uno verde che venivano a velocità controsenso, come Loredana riuscì a raccontare alla madre. Ma anche lei, tre giorni dopo non ce l’ha fatta. Tanti ricordi, tante lacrime, ma anche il desiderio di non dimenticare e la voglia di fare qualcosa dopo la dipartita di entrambi i genitori di Loredana e Sabrina, che per ricordare le loro figlie hanno fatto cose straordinarie”.

I genitori delle due ragazze, Lorenzo La Malfa, all’epoca dirigente Sip (attuale Telecom) e Maria Marsala, impiegata dell’Ispettorato del lavoro, hanno lottato fino alla fine dei loro giorni affinché il ricordo delle loro uniche figlie non svanisse nel nulla, con delle iniziative davvero generose. Dopo una lunga causa, durata 25 anni, ottennero un risarcimento di 250mila euro con i quali decisero di devolvere la somma al Comune per il restauro di sette asili nido cittadini, tra i quali uno intitolato alle due figlie (in via Cristodulo, Acqua dei Corsari) e l’ultimo a Iqbal Masih, (Passo di Rigano) il bambino pakistano ucciso per la sua battaglia contro il lavoro minorile. Un modo per ricordare ma soprattutto per aiutare altre mamme e per poter dare un sorriso a tanti altri bambini.

Dopo quarant’anni ecco che sabato 14 settembre alle ore 9,30 presso Aula Magna del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, il Ministero dell’Istruzione e del merito conferisce il “Diploma alla Memoria” ad entrambe le studentesse, alla presenza del Comitato, della preside Mariangela Ajello e di due cugine delle ragazze scomparse; ma ancor prima, alle 7,30 si svolgerà la messa in suffragio di Sabrina e Loredana presso la Cappella Palatina; alle 8,30 in Cattedrale è previsto un omaggio a Padre Pino Puglisi che è stato il loro professore di religione; alle 11,45 al cimitero di Santa Maria di Gesù, per un omaggio al Sepolcro alla famiglia La Malfa.

