Elezioni 2022

Elezioni 2022, Calenda: ''Nostro obiettivo non raggiunto, ma 8% base solida. Opposizione dura ma costruttiva''

''Faremo un'opposizione dura ma costruttiva''. Così Carlo Calenda aggiungendo: ''Con quasi l’8% dei consensi partiamo da solide basi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 10:22:40 Letto 793 volte

"L'obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, commentanto i dati delle elezioni che vedono il Terzo Polo sotto l'8%. "Vedremo se la Meloni sarà capace di governare, noi faremo un'opposizione dura ma costruttiva", ha quindi aggiunto.

"Sentiamo il dovere - ha quindi aggiunto Calenda - di ringraziare il presidente del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del Paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni".

"In meno di due mesi - ha proseguito - abbiamo costruito una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un Paese fondato sui sussidi e le regalie ma che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi Paesi europei, saldamente ancorati all'Occidente e ai suoi valori".

"Abbiamo il dovere di dare una rappresentanza a chi vuole una politica seria" - Il leader di Azione ha poi parlato del prossimo futuro della politica italiana. "Nei prossimi mesi si consolideranno tre schieramenti: la destra al governo, una sinistra sempre più populista che nascerà dalla risaldatura tra Pd e 5S, e il nostro polo riformista. Abbiamo il compito di dare una rappresentanza stabile e organizzata all'Italia che cerca una politica seria. Con quasi l'8% dei consensi partiamo da solide basi. Avvieremo subito un cantiere affinché questo processo sia ampio e partecipato", ha concluso Calenda.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Carlo Calenda

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!