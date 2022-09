Elezioni 2022

Elezioni 2022, Meloni sceglie l'assenza e un profilo basso dopo il trionfo

Ma da ''sgobbona'' come in tanti la descrivono, è già al lavoro sul programma e il governo che probabilmente guiderà.

27/09/2022

Giorgia Meloni sceglie l'assenza e un profilo basso, poche ore dopo il trionfo del suo partito schizzato in 9 anni dal misero 1,9% del 2013 al 26% di ieri.

Nella giornta divisa tra la famiglia e il lavoro per le prossime scadenze, Meloni ha anche avuto una telefonta con Mario Draghi, si apprende in ambienti parlamentari.

La conversazione tra la leader Fdi e l'attuale inquilino di Palazzo Chigi non ha conferme ufficiali dai diretti interessati, anche se negli stessi ambienti parlamentari si parla di un colloquio cordiale nel corso del quale si sarebbe parlato anche delle prossime scadenze che riguardano le materie economiche, a cominciare dalla Nadef, in vista della preparazione della prossima Manovra economica da parte del governo che subentrerà a quello attuale. Ieri il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto aveva auspicato una interlocuzione tra i nuovi eletti ed il governo attuale per creare una sinergia in grado di garantire il varo della legge di bilancio in tempi utili.

La leader di Fratelli d'Italia, che nella notte aveva dato appuntamento ai cronisti a un generico "domani", rimane a casa per la giornata. E lascia i riflettori ai suoi dirigenti.

Sono i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, oltre al responsabile dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli a commentare il voto e rispondere ai giornalisti. E proprio Lollobrigida sembra dare la linea sulle riforme costituzionali, a partire dal presidenzialismo, ammettendo che "si può provare a migliorare la Costituzione, tenendo conto che è bella ma che ha anche 70 anni di età". A parte il mezzo sprint sulle riforme, parola d'ordine della giornata è prudenza e senso di responsabilità. Come la notte prima, nel quartier generale allestito da FdI all'hotel Parco dei Principi di Roma, nel pomeriggio cambiano solo gli occhi più arrossati per le poche ore di sonno. Non mancano sorrisi e abbracci ma tutti pacati e qualche complimento agli eletti. Come l'ambasciatore Giulio Terzi Sant'Agata, da cui corre a congratularsi Ignazio La Russa. E chissà se oltre all'approdo in Parlamento, per lui stia maturando anche un ruolo alla Farnesina.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Giorgia Meloni

