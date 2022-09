Elezioni Politiche 2022

Elezioni 2022, record di astensione: non votano quasi 4,5 milioni di italiani

Gli astenuti hanno raggiunto un livello record del 9%, il dato più alto in assoluto da quando l'Italia è una Repubblica.

26/09/2022

Su quasi 51 milioni di elettori aventi diritto, il numero dei votanti per la scelta del nuovo Parlamento non ha superato il 63,91%.

Gli astenuti hanno raggiunto un livello record del 9%, il dato più alto in assoluto da quando l'Italia è una Repubblica. Il "partito" dell'astensione rappresenta, in pratica, un bacino di consenso non espresso di circa 4 milioni e mezzo di cittadini, che hanno deciso di disertare le urne.

