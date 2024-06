sostituto scrutatore

Elezioni Europee, il Comune di Palermo cerca sostituti scrutatori: come presentare la candidatura

E' stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale un avviso pubblico per sostituire gli eventuali scrutatori assenti.

Il Comune di Palermo cerca scrutatori per le elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. E' stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale un avviso pubblico con il quale si invitano i cittadini residenti ed elettori a Palermo, interessati a sostituire eventuali scrutatori assenti, a recarsi presso i seggi elettorali per la sostituzione da parte del presidente di seggio, ai sensi dell’art. 41 T.U. 361/1957.



Per presentare la propria candidatura è sufficiente presentarsi ai seggi alle ore 8.00 di sabato 8 giugno oppure manifestare la propria disponibilità compilando il form on line cui si accede dal sito: elezioni.comune.palermo.it.

Fonte: Comune di Palermo

