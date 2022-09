Elezioni Politiche 2022

Elezioni politiche, Berlusconi: ''Non farò il presidente del Senato, non ho ambizioni di ruolo''

''Io parlo solo di punti del nostro programma, gli altri leader parlano solo di attacchi e calunnie, e questo mi dispiace molto'', dice Silvio Berlusconi.

"Non farò il presidente del Senato, non ho ambizioni di ruolo, non sono portato ad assumere nessuna carica e nessuna presidenza del Senato". Lo ha ribadito il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Zapping su Radio 1.

"Sto vivendo la campagna elettorale in un modo che non ho visto essere praticato dagli altri leader. Io parlo solo di punti del nostro programma, gli altri leader parlano solo di attacchi e calunnie, e questo mi dispiace molto", ha poi spiegato ancora. "Mi spiace molto perché non dà la possibilità ai cittadini di capire quali sono le proposte. Non ho visto - ha aggiunto Berlusconi - una illustrazione razionale, precisa, ben fatta del programma di ogni singolo partito".

"Vedo solo una cosa che mi fa piacere, sarà molto utile alla coalizione di avere i leader che la pensano nella stessa maniera nei confronti dell'Europa, della Nato degli Stati Uniti", replica poi rispondendo a una domanda sulle aperture atlantiste e europeiste di Giorgia Meloni, e se non le consideri 'invasioni di campo' su un terreno che è quello di Forza Italia.

"Noi vogliamo stare attenti a non sforare, sono per il bilancio serio e da imprenditore credo che si possa procedere in modo che non comporti sforamenti di bilancio, che non comporti debito in più", afferma quindi parlando del suo programma.

