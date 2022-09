Elezioni Politiche 2022

Elezioni politiche, Calenda: ''Con la destra l'Italia si schianta in 6 mesi''

''Ci sono tutte le premesse per il disastro perfetto. Questa maggioranza porta il paese a schiantarsi in 6 mesi, non sono d’accordo su nulla'', dice Carlo Calenda.

Pubblicata il: 24/09/2022

“Siamo dentro una tempesta perfetta. Giorgia Meloni non ha esperienza di governo, Salvini litiga con lei su tutto. Questa maggioranza porta il paese a schiantarsi in 6 mesi, non sono d’accordo su nulla, si è visto in questi giorni, dove vanno così?". Carlo Calenda, leader di Azione, a L'Ultima Parola su La7 si esprime così in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. "Ci sono tutte le premesse per il disastro perfetto", dice.

Capitolo presidenzialismo: "Se affidiamo a un politico" il ruolo di presidente della Repubblica "saremmo in una perenne guerra civile. Dobbiamo rimanere una Repubblica parlamentare e non presidenziale".

