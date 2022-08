Elezioni Politiche 2022

Elezioni Politiche, Conte: ''L'accordo Letta-Calenda è una presa in giro''

''C'è disaccordo su tutto. Noi invece ci presenteremo con impegni e misure precise che rispetteremo'', dice il leader del M5S Giuseppe Conte.

03/08/2022

"Un accordo elettorale che va da Gelmini a Calenda, da Speranza a Letta significa una presa in giro per gli italiani". Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni del Tg5 dopo l'accordo tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.

"C'è disaccordo su tutto: chi vuole la patrimoniale e chi non la vuole, chi vuole tutelare l'ambiente e chi parla di trivelle e nucleare. Noi invece ci presenteremo con impegni e misure precise che rispetteremo", aggiunge.

Il M5S punterà sul rientro di Alessandro Di Battista? "E' una persona seria, assolutamente leale, ci confronteremo con lui e vedremo se condividerà questo nuovo percorso con queste regole statutarie e questa carta dei principi e dei valori", afferma.

