Elezioni politiche, Conte su Di Maio: ''Ha percentuali molto basse, non ha senso votarlo''

''Di Maio ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera'', ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte.

Chi difende il reddito di cittadinanza dovrebbe votare il M5S o Luigi Di Maio, che da leader del Movimento guidò la battaglia per introdurlo? "Di Maio ha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo...". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di TeleLombardia. "Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera".

Sui due mandati spiega Conte: "Fico, Taverna, Bonafede, Toninelli non ci mancheranno perché ci aiuteranno. La regola della turnazione andrebbe adottata da tutte le forze politiche, per non diventare mestieranti della politica, per non finire attaccati alla poltrona" sottolinea, assicurando che, dopo due mandati in Parlamento, anche lui non si ricandiderà.

