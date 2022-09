Elezioni Politiche 2022

Elezioni politiche, Meloni: ''No al fascismo, Programmi Fratelli d'Italia improntati alla difesa della libertà''

La leader di FdI sottolinea la natura ''estremista'' della sinistra durante questa campagna elettorale e punta a un governo di ''enegie migliori''.

"La campagna e il programma di Fratelli d'Italia sono improntati alla difesa della libertà, dunque è difficile ritenere che con noi al governo possa arrivare una contrazione della libertà". È quanto afferma Giorgia Meloni, parlando delle ripetute accuse di fascismo mosse contro il suo partito. "Credo che nessuno possa dire che con l'arrivo al governo di Fratelli d'Italia possa arrivare un regime. La sinistra in questa campagna elettorale si è comportata al contrario come una forza estremista, sobillatrice, amica dei violenti".

La leader di FdI, intervistata da Enrico Mentana, ha proseguito: "Mi dispiace dover sempre rispondere sulla questione del fascismo, non è che quando incontro Letta io per prima cosa gli chiedo di rinnegare il comunismo. Cosa che, per inciso, al contrario di noi, loro non hanno mai fatto. E comunque davvero vogliamo pensare che il 25% degli italiani vuole un regime? Siamo seri".

"Uno serio, punto ad avere il meglio in qualsiasi ambito, non immagino un governo fatto con il manuale Cencelli e con i compromessi, non ci possiamo permettere sbavature ed errori. Il mio obiettivo non è sostituire un sistema di potere, quello della sinistra, che ora ha paura di perderlo, con un altro sistema di potere. Vorrei prendere le energie migliori di questo Paese".

Passando ai temi economici, la Meloni ha ribadito la necessità di una tassa piatta e l'impegno dello Stato nel "non disturbare chi vuole fare, chi vuole lavorare, chi vuole assumere. Abbiamo invece uno Stato che mette i bastoni tra le ruote alle nostre imprese". In quest'ottica, ha proseguito la presidente di FdI, "la tassazione è un tema centrale, bisogna abbassare il cuneo fiscale di cinque punti sui redditi più bassi. Bisogna favorire la formula fiscale 'più assumi meno paghi' per impedire la verticalizzazione della ricchezza".

