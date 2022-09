Elezioni Regionali Sicilia 2022

Elezioni Regionali Sicilia 2022, affluenza in aumento: ha votato il 48,62%

In Sicilia per le regionali ha votato il 48,62% degli elettori.

Pubblicata il: 26/09/2022

In Sicilia per le regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti elezioni nel 2017 aveva votato il 46,75%. Lo si legge nel report dell'ufficio elettorale. Su 4.627.146 aventi diritto sono andati alle urne in 2.249.870. Alle precedenti regionali su 4.661.111elettori avevano votato in 2.179.185.

Fonte Immagine: Depositphotos

