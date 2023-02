Primarie Pd

Elly Schlein vince le Primarie Pd, Letta: ''Riuscirà dove io non ce l'ho fatta''

''Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione'', scrive su Twitter il segretario uscente Enrico Letta.

"Auguri ad Elly Schlein segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l'ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione". Lo scrive su Twitter il segretario uscente Enrico Letta che poco prima aveva avuto una telefonata "amichevole e calorosa" con Elly Schlein. Lo rende noto la portavoce di Letta, Monica Nardi. Lunedì ci sarà il passaggio di consegne.

