Emergenza incendi a Palermo, Lagalla: ''Anche domani Canadair a Bellolampo'' *VIDEO*

''Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno in questo momento alle famiglie e agli imprenditori che in queste drammatiche ore hanno subito danni alle proprie abitazioni e ai propri esercizi commerciali e a tutte le forze in campo, per evitare conseguenze pił tragiche'', ha dichiarato il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2023 - 21:47:12 Letto 797 volte

“Nel punto sull’emergenza incendi, fatto alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Schifani, del prefetto di Palermo Cucinotta e della Protezione civile Nazionale, ho tenuto a precisare quanto sia importante che anche domani mattina, già a partire dalle 6, nonostante un miglioramento delle condizioni delle ultime ore, un canadair sia dedicato all’incendio che ha colpito la discarica di Bellolampo, dove nelle ultime 48 ore le squadre della Rap, che ringrazio a nome della città, hanno lavorato senza sosta e in condizioni proibitive per spegnere le fiamme nella quarta vasca.

Ho apprezzato l’attenzione del Con (Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco) e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco Inzerillo che già stasera ha inviato la richiesta per avere a disposizione il canadair sull’area di Bellolampo.

Inoltre, il mio pensiero e la mia vicinanza vanno in questo momento alle famiglie e agli imprenditori che in queste drammatiche ore hanno subito danni alle proprie abitazioni e ai propri esercizi commerciali e a tutte le forze in campo, dalle Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco fino alla Protezione civile, le associazioni di volontariato e le squadre delle società partecipate, per evitare conseguenze più tragiche”.

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

