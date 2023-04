emergenza migranti

Emergenza migranti, Di Paola su Schifani: ''Ha chiuso lui stesso l'ufficio speciale per l'immigrazione e ridurre fondi ai Comuni''

''Velocizziamo piuttosto l'attuazione della legge su accoglienza e inclusione e la realizzazione dei piani triennali per l'accoglienza e inclusione individuando apposite risorse regionali'', ha dichiarato il Vice Presidente dell'ARS Nuccio Di Paola.

“Il presidente Schifani denuncia stamattina a TGCom24 lo stato di emergenza sbarchi che la Sicilia vive da un mese, peccato che è lo stesso presidente che ha chiuso a gennaio di quest’anno l'ufficio speciale immigrazione e che in finanziaria a febbraio non ha accolto l'emendamento che prevedeva di trasferire fondi ai Comuni coinvolti dal fenomeno migratorio”. A dichiararlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice Presidente dell’ARS Nuccio Di Paola a proposito delle dichiarazioni rese in diretta televisiva dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a proposito dell’emergenza migranti.

“Purtroppo la propaganda di Meloni - aggiunge Di Paola - prevedeva i blocchi navali. Cosa che non può avere alcuna corrispondenza nei fatti. Comprendo l’imbarazzo del presidente Schifani di dover rispondere ad una parte politica che ha promesso cose inattuabili. A Schifani dico quindi benvenuti nel mondo reale. Velocizziamo piuttosto l'attuazione della legge su accoglienza e inclusione numero 20 del 2021 che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali che quotidianamente fronteggiano il fenomeno migratorio e la realizzazione dei piani triennali per l'accoglienza e inclusione individuando apposite risorse regionali” - conclude Di Paola.

