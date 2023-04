migranti

Emergenza Migranti, Salvini: ''Slovenia faccia quello che deve fare, e che faceva in passato. Torni a fare le riammissioni''

Salvini avverte la Slovenia: ''Altrimenti saremo costretti a reinstallare punti di controllo ai confini, perché non è possibile essere lasciati soli, a Trieste, a Lampedusa, a Ventimiglia, a Cutro''.

Per far fronte all'emergenza migranti, Matteo Salvini auspica che "la Slovenia faccia quello che deve fare, e che faceva in passato, cioè proceda alle riammissioni di coloro che superano illegalmente il confine".

Spiega che "occorre ragionare con i vertici del Paese confinante" e avverte: "Altrimenti saremo costretti a reinstallare punti di controllo ai confini, perché non è possibile essere lasciati soli, a Trieste, a Lampedusa, a Ventimiglia, a Cutro. Ognuno deve fare il suo". Il vicepremier si riferisce alla situazione in Friuli Venezia Giulia, punto di arrivo della cosiddetta rotta balcanica.

