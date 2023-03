siccità

Emergenza siccità, tavolo tecnico con Meloni: ipotesi di un supercommissario

Fra gli altri interventi allo studio ci sono razionamenti, nuovi invasi, riparazioni degli acquedotti colabrodo, un piano idrico nazionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2023 - 00:05:00 Letto 751 volte

Un supercommissario per gestire l'emergenza idrica, con poteri speciali per fare quello che è necessario e superare la troppa burocrazia. E' una delle ipotesi sulle quali lavora il governo. Mercoledì a Palazzo Chigi è in programma la prima riunione del Tavolo Acqua, con la premier e cinque ministri.

Fra gli altri interventi allo studio ci sono razionamenti, nuovi invasi, riparazioni degli acquedotti colabrodo, un piano idrico nazionale. Fra le altre i potesi, anche una cabina di regia collegiale, dice il ministro Lollobrigida.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!