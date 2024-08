Emergenze rifiuti e idrica

Emergenze rifiuti e idrica a Palermo, Figuccia: ''Il Consiglio Comunale perde tempo con una mozione senza alcun effetto pratico''

''Il Consiglio comunale, invece di dedicare tutto il proprio tempo e la propria attenzione a queste gravissime emergenze, preferisce occuparsi della mozione sulle famiglie omogenitoriali, un argomento su cui, come si sa, il Consiglio non ha alcun potere decisionale né tantomeno legislativo'', afferma Sabrina Figuccia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2024 - 15:29:33 Letto 873 volte

“La città è sommersa dai rifiuti, tra qualche giorno nei rubinetti i palermitani non avranno più acqua, ma il Consiglio comunale, invece di dedicare tutto il proprio tempo e la propria attenzione a queste gravissime emergenze, preferisce occuparsi della mozione sulle famiglie omogenitoriali, un argomento su cui, come si sa, il Consiglio non ha alcun potere decisionale né tantomeno legislativo”. Lo afferma Sabrina Figuccia, segretario provinciale della Lega e capogruppo al Consiglio comunale di Palermo.

“Stamattina, a Sala Martorana, è andato in scena un patetico teatrino che non fa certo onore alla quinta città d’Italia. Il Consiglio ha deciso di discutere la mozione sulle famiglie “arcobaleno”, un atto assolutamente inutile perchè ha un valore squisitamente politico, che tra l’altro, come se non bastasse, vede contrapposte due posizioni: da un lato, il comitato che chiede il sostegno del sindaco per avviare una campagna di sensibilizzazione, dall’altro, le famiglie “arcobaleno” che invece hanno stigmatizzato questa posizione".

"Inoltre, è stato presentato un emendamento secondo il quale, chi lo vorrà, insieme con il nome e cognome anagrafico, potrà chiedere di far inserire nei propri documenti d’identità un “alias”, cioè un nome fittizio, che, per assurdo, potrebbe essere adottato anche da un

criminale per sfuggire alla legge. A questo si aggiunge la posizione del sindaco Lagalla che non solo non si presenta in Aula per parlare dell'emergenza rifiuti, ma in più alimenta questo clima confuso, in cui ad essere strumentalizzati sono i bambini, che nulla hanno a che vedere con sterili battaglie pseudo politiche. Se il Professore avesse con più chiarezza espresso le sue posizioni su questi temi, certamente la Lega non lo avrebbe mai sostenuto.

Sembra proprio che nella corsa al riconoscimento di fantomatici diritti, si stia perdendo il senso della realtà, con le richieste delle famiglie “arcobaleno” che rasentano il delirio. Quando prevarrà la ragione?”

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

