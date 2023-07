Esodo

Esodo estivo, per l'ultimo weekend di luglio previsto traffico da bollino rosso

Da oggi, venerdì 28 luglio, fino a domenica 30 è previsto il bollino rosso lungo la rete autostradale.

28/07/2023

L'esodo da vacanze rende la viabilità complicata. Per l'ultimo weekend di luglio, infatti, lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento. Da oggi, venerdì 28 luglio, fino a domenica 30 è previsto il bollino rosso lungo la rete autostradale.

Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 29 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 30 luglio dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

