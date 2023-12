Lavoriamo per Palermo

Ferrandelli e Canto al gruppo ''Lavoriamo per Palermo'', Lagalla: ''Operazione politica importante, allarga il quadro della maggioranza''

''La condivisione di numerosi obiettivi finalizzati a un miglioramento di Palermo ha portato al passaggio politico di oggi che comporta, da parte dei nuovi entrati, la piena adesione al progetto della coalizione di centrodestra, in atto al governo della città'', afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2023 - 14:37:25 Letto 783 volte

«Saluto con soddisfazione l’adesione al gruppo Lavoriamo per Palermo dei consiglieri comunali Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto.



Si tratta di un’operazione politica importante che allarga il quadro della maggioranza in Consiglio comunale e lo fa, portando tra le sue fila componenti di grande esperienza.



I consiglieri Ferrandelli, leale avversario nel corso delle ultime Amministrative del 2022, e Canto hanno dimostrato anche tra le fila dell’opposizione un costruttivo spirito di critica e di partecipazione in questo cammino di rinascita della città.



La condivisione di numerosi obiettivi finalizzati a un miglioramento di Palermo ha portato al passaggio politico di oggi che comporta, da parte dei nuovi entrati, la piena adesione al progetto della coalizione di centrodestra, in atto al governo della città.



Sono convinto che le sensibilità di Ferrandelli e Canto sapranno creare un’alchimia vincente con le importanti personalità già presenti nel gruppo Lavoriamo per Palermo, composto dal capogruppo Chinnici, dal vicepresidente del Consiglio comunale Mancuso e dal consigliere Abbate».



Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!