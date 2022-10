Governo Meloni

Fiducia Camera Governo Meloni, Premier: ''Rotta è tracciata, andiamo avanti''

''In Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti'', scrive su Twitter Giorgia Meloni

"Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l’esecutivo intende attuare per risollevare l’Italia. Al Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti", scrive su Twitter Giorgia Meloni dopo aver ottenuto la fiducia.

Oggi diamo vita a un Governo rappresentativo della volontà popolare, assumendoci diritti e doveri di chi vince le elezioni: essere maggioranza parlamentare e compagine di governo. Al meglio delle nostre possibilità, anteponendo l’interesse dell’Italia a quello di parte o partito. pic.twitter.com/yRs6CcGaxj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022

