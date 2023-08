turismo

Flussi turistici a rischio, Lagalla: ''Accolgo invito di Pasqualino Monti, fronte comune per rilanciare la Sicilia dopo l'emergenza incendi''

''Sono certo che la sinergia e l’impegno congiunto con il governo regionale possa dare risultati positivi, prevenendo i rischi di un eventuale deflusso turistico'', ha dichiarato il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2023 - 15:26:14 Letto 735 volte

«Il 2023 ha segnato per la Sicilia e per Palermo dati importanti nel settore turistico, una ripresa significativa dopo la crisi causata dalla pandemia. Oggi questi flussi rischiano di rallentare a causa dell’emergenza incendi e dei problemi che hanno mandato in tilt l’aeroporto di Catania nelle scorse settimane. Situazione che ha messo in evidenza già note inefficienze infrastrutturali sulle quali è arrivato il momento di lavorare ancor più seriamente. Accolgo, quindi, positivamente l’invito di Pasqualino Monti a fare fronte comune per rilanciare i nostri territori. Sono certo che la sinergia e l’impegno congiunto con il governo regionale possa dare risultati positivi, prevenendo i rischi di un eventuale deflusso turistico. Palermo, come tutta la Sicilia, meritano attenzione e cura e meritano di continuare ad essere una delle mete più gettonate e per questo un bene prezioso per l’economia di tutto il Paese».

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!