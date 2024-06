Fofò Rubino, Scopertura targa. Ferrandelli: ''Punto di riferimento per tutti''

targa Fof˛ Rubino

Fof˛ Rubino, Scopertura targa. Ferrandelli: ''Punto di riferimento per tutti''

''Il luogo in cui Ŕ esposta la targa, area verde di via Altofonte (altezza CUS) appare oltremodo simbolico come memoria per le nuove generazioni'', ha detto l'assessore Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2024 - 17:48:59 Letto 787 volte

"Stamattina ho rappresentato il sindaco e l'amministrazione comunale nel corso della scopertura della targa intitolata a Fofò Rubino, con la partecipazione della Prefettura e della Questura di Palermo.

Fofò Rubino, oltre che uno straordinario uomo dalla legge era davvero una leggenda in città. Non conosceva pericolo, riusciva anche da solo a condurre le operazioni più delicate. È stato il riferimento di un’intera generazione di poliziotti e di cittadini fiduciosi nelle istituzioni. Il luogo in cui è esposta la targa, area verde di via Altofonte (altezza CUS) appare oltremodo simbolico come memoria per le nuove generazioni e ringrazio il consigliere comunale Zacco, il quale ha promosso questa iniziativa".

Lo ha detto l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!